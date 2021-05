DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2021 - - Kapitalerhöhung über bis zu 6,45 Mio. EUR beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta031/20.05.2021/14:55) - Die Aktionäre der Altech Advanced Materials AG ("AAM" oder "Unternehmen") haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet.

Unter anderem wurden folgende Kapitalmaßnahmen wie von der Verwaltung vorgeschlagen beschlossen:

1) Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen über bis zu 6.452.630 neue Aktien zum Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie mit einem Bezugsangebot im Verhältnis 2:5 an die bestehenden Aktionäre (je zwei alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf fünf neue Aktien). Die Bezugsrechte sind übertragbar. Nicht bezogene Aktien können frei verwertet werden. 2) Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).

Die Abstimmungsergebnisse aller in der Hauptversammlung beschlossenen Tagesordnungspunkte sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.altechadvancedmaterials.com in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar.

Der Vorstand

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

