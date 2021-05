Quasi im Gleichschritt marschieren die beiden deutschen Impfstoffhersteller CureVac und BioNTech an der Wall Street nach oben. Denn was gestern mit einer spektakulären Trendwende im Tagesverlauf begann, setzt sich heute mit deutlich festeren Notierungen fort. Damit schieben sich beide Titel immer weiter nach oben in Richtung ihrer jeweiligen finalen Hürde. Schließlich schicken sich sowohl BioNTech als auch CureVac an, ihre Allzeithochs in Kürze zu überbieten!

CureVac und BioNTech fehlen nur noch fünf Prozent!

Anfang Mai kletterten beide Aktien auf den höchsten jemals gemessenen Wert an. CureVac am 3. Mai bei 121,89 US-Dollar und BioNTech einen Tag später bei 213,15 US-Dollar. Beiden Titeln fehlt also Stand jetzt weniger als fünf Prozent Kursgewinn, um diese Rekordmarken zu überbieten. Ein Überbieten ist also quasi aus dem Stand möglich und würde noch einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...