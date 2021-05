SRC Research bestätigt die Kauf-Empfehlung für S Immo und setzt im Vorfeld der Zahlen das Kursziel von 25,0 auf 26,0 Euro hoch. Die Analysten erklären: "Vor einigen Tagen, am 10. Mai, hat die Gesellschaft die Ergebnisse einer externen Bewertung ihres deutschen und österreichischen Immobilienportfolios per 30. April veröffentlicht, die eine Aufwertung von rund 85 Mio. Euro zum Ergebnis hatten. Diese Aufwertung, vorbehaltlich weiterer Änderungen in der Portfoliobewertung in den Monaten Mai und Juni, wird einfliessen in das Halbjahresergebnis von S Immo, das am 27. August veröffentlicht wird. Wenn wir die 85 Mio. Euro auf die Anzahl der Aktien umlegen, ergibt sich ein Zugewinn von rund 1,15 Euro je Aktie. In der kommenden Woche, am Freitag, den 28. Mai, ...

