Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,2234 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0969 Franken kaum verändert. Ein US-Dollar kostet 0,8983 Franken.Vor dem Wochenende stehen in Europa wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen ...

