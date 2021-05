ams hat die Angebotsunterlage für das öffentliche Delisting-Angebot für die noch ausstehenden ca. 28 Prozent Aktien der Osram Licht AG veröffentlicht. Osram-Aktionäre haben nun die Möglichkeit, das Delisting-Angebot während einer vierwöchigen Annahmefrist, die am 18. Juni 2021 um Mitternacht endet, anzunehmen. Der Angebotspreis liegt bei 52,30 Euro je Osram-Aktie. ams CEO Alexander Everke: "Wir legen allen verbleibenden Osram-Aktionären nahe, unser finanziell attraktives Angebot anzunehmen, bevor die Börsennotierung von Osram am regulierten Markt beendet wird. Nach dem Delisting-Angebot beabsichtigen wir, unsere Integrationsaktivitäten zu beschleunigen und so unsere Strategie umzusetzen, einen weltweit führenden Anbieter ...

