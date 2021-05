Der südkoreanische Batteriehersteller SK Innovation (SKI) will zusammen mit Ford seine Produktionskapazitäten in den USA ausbauen. Dazu gründen die Unternehmen ein Joint Venture. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung eines milliardenschweren Joint Ventures für die Produktion von Batteriezellen und entsprechender Ausrüstung. Der Name des Joint Ventures soll BlueOvalSK lauten und den US-Autohersteller ab 2025 beliefern. Laut SKI sind Investitionen von umgerechnet etwa 4,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...