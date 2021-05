Einmal mehr bestätigten Bitcoin & Co. ihren Ruf als die Achterbahnen der Börse. Schossen die Coins & Tokens noch bis Mitte April himmelwärts, ging es nun in die Gegenrichtung. Auslöser dafür war ein Doppelschlag: Erst vergangene Woche verkündete Elon Musk, dass Tesla nun doch keine Autos gegen Bitcoin verkaufen wolle, und dann schlugen auch noch fernöstliche Institutionen zu: Mehrere chinesische Finanzverbände warnten vor der Nutzung von Bitcoin und die chinesische Zentralbank forderte, jeglichen Zahlungsverkehr mit BTC unter Strafe zu stellen. Das verunsicherte allerdings nicht nur die Krypto-Trader, denn in der Folge legten auch andere Märkte den Rückwärtsgang ein. Die Alternativlosen Dax, Dow und Dollar gaben ...

