GBPUSD nähert sich einem wichtigen Widerstand, unterstützt von starken Daten Der britischen Wirtschaft geht es recht gut und selbst die letzten Wahlen in Schottland haben die Stimmung gegenüber dem Pfund nicht getrübt. Die heutigen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen sind phänomenal. Nicht nur in Bezug auf das Wachstum im Jahresvergleich dank der niedrigen Basis, sondern es gibt auch eine deutliche Verbesserung auf Monatsbasis, was mit der Öffnung der Wirtschaft zusammenhängt. Die zweite Sache sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...