Hier ist der Meilenstein, den AstraZeneca erreichen möchte, bereits in Reichweite! Man hatte sich vorgenommen, den Mai mit einem Kurswert von 100 Euro abzuschließen. Dieser Wert wird immer greifbarer und ist nur noch etwas mehr als 5 Euro entfernt. Wenn man jedoch in so großen Schritten weitermacht, wird das absolut kein Problem werden!

Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot möglicherweise langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...