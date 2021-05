DJ KORREKTUR: Bayer-Herzmittel Vericiguat bekommt Empfehlung von EU-Ausschuss

(In der um 14.20 Uhr gesendeten Meldung "Bayer-Herzmittel Vericiguat bekommt Empfehlung von EU-Ausschuss" muss der 2. Satz des letzten Absatzes korrekt wie folgt heißen: Bayer und Merck teilen sich die weltweiten Umsätze. Damit wird klargestellt, dass Bayer die Umsätze außerhalb der USA nicht für sich allein verbuchen kann. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Bayer-Herzmittel Vericiguat bekommt Empfehlung von EU-Ausschuss

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat gute Chancen auf eine EU-Zulassung des neuen Herzmedikaments Vericiguat. Der zuständige Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA habe eine positive Empfehlung abgegeben, teilte Bayer mit. Die Stellungnahme des Ausschusses ist nicht bindend, in der Regel folgt ihr die Behörde allerdings. Die finale Entscheidung aus Brüssel werde in den kommenden Monaten erwartet, so Bayer.

Zugelassen werden soll Vericiguat zur Behandlung der symptomatischen, chronischen Herzinsuffizienz von Erwachsenen mit reduzierter Ejektionsfraktion nach einem Dekompensationsereignis. Laut Bayer ist Herzinsuffizienz die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte in Europa. Jeder fünfte Patient sterbe nach einer Dekompensation binnen von zwei Jahren, sagte Professor Burkert Pieske von der Berliner Charité, der auch die Phase-III-Studie mit dem Medikament geleitet hat.

In den USA ist die Arznei bereits zugelassen. Beantragt wurde die Zulassung auch für Japan und China. Bayer und Entwicklungspartner Merck & Co. teilen sich die weltweiten Umsätze.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 09:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.