Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Signature AG Anfang Mai einen Nettoinventarwert veröffentlicht, der die vier bedeutendsten Beteiligungen beinhaltet und zudem sämtliche Verbindlichkeiten in Abzug bringt. Hieraus habe das Management einen Wert von 2,95 Euro je Aktie ermittelt. In seiner Ersteinschätzung für die Aktie nennt der Analyst ein Kursziel von 1,70 Euro und vergibt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe eine Sonderabschreibung auf die Cocorp GmbH einen positiven Ergebnisausweis 2019 verhindert. Dieser solle laut GSC aber 2020 gelungen sein, da es laut Management keine vergleichbaren Abwertungen gegeben habe. Derzeit sei die Gesellschaft nach eigener Angabe an fünf Roadshows bzw. Fundraisings beteiligt, bei denen es kumuliert um Kapitalbeschaffung bis zu 40 Mio. Euro gehe. Zudem rechne das Management noch in diesem Monat mit der Umsetzung eines Börsengangs.

Anfang Mai habe der Vorstand einen Nettoinventarwert veröffentlicht, der die vier bedeutendsten Beteiligungen beinhalte und bei dem sämtliche Verbindlichkeiten in Abzug gebracht worden seien. Bei der Wertermittlung habe das Management den Preis herangezogen, der bei der zuletzt durchgeführten Platzierung oder Umplatzierung von Aktien verwendet worden sei oder der Referenzpreis für die Börseneinführung. Hieraus errechne der Vorstand einen Nettoinventarwert von 2,95 Euro je Signature-Aktie. Angesichts der Meldungslage sei GSC für die weitere Entwicklung der Signature AG positiv gestimmt. Zudem gehe der Analyst bei Umsetzung der ersten Börsengänge von einer höheren Visibilität des inneren Werts der Gesellschaft aus. Da dies derzeit noch nicht gegeben sei, nehme er in seiner Ersteinschätzung einen deutlichen Sicherheitsabschlag auf den publizierten Nettoinventarwert vor. In der Folge ermittelt der Analyst ein Kursziel von 1,70 Euro und vergibt das Rating "Kaufen".



