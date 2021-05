Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die Immofinanz hat von der Übernahmekommission grünes Licht erhalten und ihr Übernahmeangebot an die S Immo Aktionäre nun veröffentlicht. Geboten werden EUR 22,25 pro Aktie, was ein wenig über dem aktuellen Kurs liegt. S Immo wird in der kommenden Woche ihre Zahlen zum ersten Quartal präsentieren. Wir erwarten einen EPRA NAV von etwa EUR 24,80 pro Aktie, der dann im zweiten Quartal aufgrund der bereits kommunizierten bevorstehenden Aufwertungen des Deutschlandportfolios auf rund EUR 26,00 pro Aktie ansteigen sollte. Das Übernahmeangebot liegt somit rund 15% unter dem "inneren Wert" der Aktie. Aus Sicht des Investors bieten sich aktuell zwei Optionen. Im Falle der Erwägung, sich von der Aktie zu trennen, erscheint uns ein Verkauf über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...