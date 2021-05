Bayer hatte in dieser Woche die berechtigte Hoffnung unter der leidigen Glyphosat-Affäre ein Ende setzen zu können. Am Mittwoch war der Pharma-Riese angetreten, um sich vor einem US-Gericht mit allen aktuellen Klägern und vor allem auch allen zukünftigen Glyphosat-Geschädigten in einer Art Sammel-Vergleich zu einigen. Satte elf Milliarden Euro hatte Bayer dafür veranschlagt. Doch die Richter schoben dem Unterfangen einen Riegel vor - für ...

