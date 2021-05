Deutschlande einstige Vorzeigebank hat jetzt mit außergewöhnlichen Statements für Furore gesorgt. Denn die Deutsche Bank hat ihre eigenen Klimaziele korrigiert, und will nun das Tempo in Sachen Umweltschutz noch einmal deutlich anziehen. Wie Vorstandschef Christian Sewing bekannt gab, möchte die Deutschlands größtes Geldhaus die avisierten 200 Milliarden Euro an nachhaltigen Anlagen nicht erst 2025 erreichen, sondern ...

