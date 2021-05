Bei BYD passt derzeit einfach alles. Der Aktienkurs entwickelt sich endlich wieder so, wie viele Anleger es erhoffen und vermutlich auch erwarten. Außerdem gibt es jetzt Rückenwind von ganz anderer Seite. Denn wie soeben bekannt wurde, wird BYD am dem 7. Juni 2021 in den altehrwürdigen Hang Seng Index aufgenommen! Gemeinsam mit zwei anderen Unternehmen wird der Elektroauto- und Batterieentwickler damit Teil der insgesamt 50 gelisteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...