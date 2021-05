Die Impfkampagne in Deutschland nimmt mehr und mehr an Fahrt auf, doch es fehlt vor allem an einem: An Impfstoff! Gut, dass der Tübinger Impfstoffhersteller jetzt quasi täglich mit der Zulassung für seinen Wirkstoff CVnCoV rechnet. Spätestens im Juni sollte die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde grünes Licht geben. Und dann dürfte es ganz, ganz schnell gehen…

CureVac hat bereits Impfstoffdosen vorproduziert!

Denn CureVac hat die Wartezeit genutzt, um bereits Millionen Impfstoffdosen vorzuproduzieren. Damit kann das Unternehmen im Erfolgsfall also sofort mit den Auslieferungen der Präparate beginnen, wobei sich Deutschland auf knapp 25 Millionen Impfstoffdosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...