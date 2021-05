Globaler Aktienmarktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In den USA stieg der S&P 500 um +1,1%. Der japanische Nikkei 225 zeig- te nach der starken Korrektur der vergangenen Wochen mit +2,4% eine Gegenbewegung. Bisher meldeten 263 Unternehmen im STOXX 600 Index ihre Ergebnis- se für das erste Quartal 2021. Davon berichteten 73% der Firmen Gewin- ne über den Konsensschätzungen. In einem durchschnittlichen Quartal (seit 2011) schlagen 51% die Prognosen und 41% verfehlen die Prognosen. Insgesamt wurden Gewinne die +21,9% über den Prognosen liegen berich- tet, was über dem langfristigen durchschnittlichen Überraschungsfaktor von +4,9 % liegt. Bei den veröffentlichten Umsätzen für Q1 (+3,1% j/j) übertrafen 69% der Firmen die Erwartungen. Die Sektoren Finanzen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...