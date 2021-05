Der 11. Mai könnte in der Geschichte von BYD noch eine ganz besondere Rolle einnehmen. Denn an diesem Datum markierte die Aktie bei 14,12 Euro einen markanten Tiefpunkt und dieser Umkehrpunkt hat sehr gute Chancen als 2021er-Jahrestief in die Geschichte einzugehen. Schließlich haben die Kurse genau an diesem Tag die seit Januar andauernde Talfahrt beendet. Ausgehend von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...