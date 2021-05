DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Prognose

flatexDEGIRO verkündet Fünf-Jahres-Vision: bis zu 8 Mio. Kunden und 350 Mio. Transaktionen, woraus sich kumuliert ein operativer Cashflow von über 1 Mrd. EUR ergibt



25.05.2021 / 07:00

- Neue 5-Jahres-Vision: Steigerung der europäischen Kundenbasis auf ein konkurrenzloses Niveau von 7-8 Mio. Brokerage-Kunden, Abwicklung von 250-350 Mio. Transaktionen p.a. - auch in Jahren mit geringer Marktvolatilität

- Steigendes Interesse an Online-Brokerage in massiv unterentwickelten kontinentaleuropäischen Märkten ziehen aktuell hohe Kapitalzuflüsse an, die das Hyperwachstum weiter antreiben

- flatexDEGIRO's einzigartige europäische Präsenz in 18 Ländern, die über das letzte Jahrzehnt aufgebaut wurde, ermöglicht es dem Unternehmen, wie kein anderes von der beschleunigten Dynamik zu profitieren und weiterhin alle europäischen Peers deutlich zu übertreffen

- Überlegene europäische Brokerage-Strategie, ein hochqualitativer Kundenstamm und herausragende Investitionskraft basierend auf eigene jährliche Cashflows im dreistelligen Millionenbereich beschleunigen Rekordwachstum des Kundenstamms

- Weitere Vertikalisierung der Brokerage-Plattform mit Zusatzprodukten und -dienstleistungen wird zu einem signifikanten zusätzlichen Profitabilitätswachstum pro Kunde führen

Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter Online-Broker für Privatkunden, hat heute ihre neue 5-Jahres-Vision bekannt gegeben. Das Unternehmen strebt an, bis 2026 7-8 Millionen Brokerage-Kunden zu betreuen und 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abzuwickeln - auch in Jahren mit geringer Marktvolatilität. Mit der klar etablierten Positionierung als Preis- und Kostenführer in wachstumsstarken Märkten und der nachgewiesenen Fähigkeit, sowohl von etablierten Anbietern als auch in einem organisch wachsenden Markt erhebliche Marktanteile zu gewinnen, strebt flatexDEGIRO eine weitere Beschleunigung des Kundenwachstums auf durchschnittlich mehr als 1 Million Neukunden in jedem der nächsten fünf Jahre an.

Eine schnell und stetig wachsende Zahl von Privatanlegern in ganz Europa nutzt zunehmend die Möglichkeiten der Kapitalmärkte zum selbstbestimmten Vermögensaufbau, insbesondere vor dem Hintergrund des Mangels an alternativen Sparprodukten aufgrund der negativen Zinslandschaft. Gleichzeitig war die kontinentaleuropäische Online-Brokerage-Landschaft in der Vergangenheit weitestgehend durch ein unterentwickeltes Angebot an qualitativ hochwertigen Anbietern gekennzeichnet, die Privatkunden einen kostengünstigen Zugang zum Aktienhandel und zu Sparplänen ermöglichen. Mit der klaren Positionierung als Preisführer, unterstützt durch eines der umfangreichsten Produktangebote und einer hochmodernen Technologieplattform, die höchsten Ansprüchen gerecht wird, steht flatexDEGIRO mit seiner bereits einzigartigen und etablierten Präsenz in allen europäischen Wachstumsmärkten an vorderster Front der beschleunigten Transformation.

"Wir erleben eine neue Phase des Hyperwachstums im Online-Brokerage. Wichtige säkulare Trends haben sich in den letzten 12 bis 18 Monaten beschleunigt. Die Länder, auf die wir uns hauptsächlich konzentrieren, sind heute in Bezug auf Online-Brokerage immer noch unterentwickelt. Wir gehen davon aus, dass sich unser Zielmarkt vervierfachen wird und in den nächsten Jahren etwa 75 Millionen neue potenzielle Kunden hinzukommen werden. Angesichts unserer Marktpositionierung und starken Cashflows ist niemand besser positioniert, um von diesem enormen mittel- und langfristigen Wachstum zu profitieren.", erklärt Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO die einzigartige Chance des Unternehmens. "Die aktuell massiven Kapitalzuflüsse in die Brokerage-Industrie bestätigen nicht nur unsere Einschätzung der hohen langfristigen Attraktivität der Branche, sondern sie werden allgemein den Bekanntheitsgrad von Online-Brokerage erhöhen. Dies treibt unser organisches Wachstum voran."

"Mit unserem überlegenen Brokerage-Modell, das eine hochwertige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen sowie höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit zu niedrigsten Kosten bietet, haben wir das Vertrauen der nachhaltigsten und attraktivsten Kundengruppen gewonnen - gutsituierte Privatkunden mit stabilen Einkommen, fünf- bis sechsstelligem Vermögen und einem durchschnittlichen jährlichen Handels- und Sparvolumen von fast 300.000 Euro. Jeden Kalendertag gewinnen wir derzeit rund 3.000 neue Kunden und haben in nur 18 Monaten mehr als 120 Millionen Transaktionen abgewickelt. Über 30 Milliarden Euro anvertrautes Kundenvermögen, durchschnittliche Ordergrößen von bis zu 5.000 Euro und eine Abwanderungsquote von deutlich unter 5 Prozent pro Jahr zeigen eindrucksvoll, wie sehr wir uns von anderen Marktteilnehmern abheben.", ergänzt Muhamad Chahrour, CFO von flatexDEGIRO und CEO von DEGIRO. "Mit unserer etablierten Aufstellung sind wir dem Wettbewerb um Jahre voraus. Unsere ausgeprägte Profitabilität verschafft uns jährlich Cashflows in dreistelliger Millionenhöhe. Das ist die Schlagkraft, um unsere führende Position organisch und aus eigenen Mitteln voranzutreiben, sodass wir in einem Land nach dem anderen die Marktführerschaft erringen werden. Es führt kein Weg an flatexDEGIRO vorbei, wenn es um Online-Brokerage für Privatkunden in Kontinentaleuropa geht."

Anlässlich der Verkündung der neuen Fünf-Jahres-Version hält die flatexDEGIRO AG am 25. Mai 2021, um 10 Uhr CET, einen Analysten-Call ab. Interessierte Investoren können diesen live mitverfolgen. Die Einwahldaten finden sich auf unserer Website www.flatexDEGIRO.com > Investor Relations > Berichte und Finanzkalender.

