Eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent sei mit dem Aktionär von Eye EM unterzeichnet worden, teilte New Value am Dienstag mit.Um die Akquisition der EyeEm-Anteile tätigen und allenfalls weitere Beteiligungen erwerben zu können, beantragt der Verwaltungsrat an einer auf den 18. Juni 2021 einzuberufenden, ausserordentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...