Kryptowährungen: Bitcoin: es geht wieder los

Anzeige / Werbung Bitcoin versucht sich zu stabilisieren, nachdem die größte Kryptowährung der Welt vom Hoch im April bei 64.800 Dollar halbiert wurde. Entscheidend ist aber eine andere Marke. Die chinesischen Regulierungsbehörden setzen dem Bitcoin weiter zu. Erholungsversuche werden durch neue Aussagen limitiert, nun tendiert die Cyberdevise abwärts. Dabei sind verschiedene Muster zu erkennen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Einerseits klettert Bitcoin häufig von runden Marken nach oben. Von einem Tiefstand von 10.000 Dollar im September, stieg Bitcoin nur sechs Monate später auf 60.000 Dollar. Allerdings nahm das Momentum in Form des MACD ab 57.000 Dollar merklich ab. Jedes neue Hoch ging mit einem fallenden MACD einher, so dass eine Korrektur immer wahrscheinlicher wurde. Bei rund 43.000 Dollar hat sich ein Widerstand gebildet, knapp darunter Liegt die 200-Tagelinie (rot). Entscheidend für den weiteren Kursverlauf des Bitcoin dürfte aber die Unterstützung bei 30.000 Dollar werden. Zwar wurde die Aufwärtstrendlinie seit dem Tief bei 10.000 Dollar durchbrochen, doch knapp unterhalb von 30.000 Dollar sitzt eine entscheidende Unterstützung. 30.000 Dollar entscheidend Sollte diese kritische Unterstützung durchbrochen werden, wäre Bitcoin anfällig für einen Rückgang zurück auf 20.000 Dollar. Eine Konsolidierung zwischen knapp 30.000 und 43.000 Dollar ist daher zu erwarten. Mit dem tiefen MACD steigen allerdings di Chancen, dass zumindest die Unterstützung an der runden Marke von 30.000 Dollar hält - möglicherweise wieder ein Ausgangspunkt für Kursgewinne. Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR,ETC~USD,ETC~EUR

