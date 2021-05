Im ersten Quartal 2021 erwirtschaftete die UBM eine Gesamtleistung von 89,6 Mio. Euro nach 86,3 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) lag mit 16,1 Mio. Euro zwar deutlich unter dem Ergebnis der Vorjahresperiode mit 39,3 Mio. Euro, allerdings seie für das All-Time-High im Vorjahr Einmaleffekte verantwortlich gewesen, wie das Unternehmen erklärt. Das Periodenergebnis liegt in der Berichtsperiode bei 11,7 Mio. Euro (Q1/2020: 22,9 Mio. Euro). Die liquiden Mittel lagen mit Ende des 1. Quartals mit 254,2 Mio. Euro leicht über dem Jahresende. Mit einer Eigenkapitalquote von 34,2 Prozent und knapp einer halben Milliarde Eigenkapital (490,9 Mio. Euro) zum Ende des 1. Quartals "navigiere man in sicheren Gewässern", wie es ...

