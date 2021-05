Ein Blick auf den Tageschart zeigt, dass sich das Paar seit Anfang April in einem Aufwärtstrend befindet. Dennoch ist das Paar in den letzten Tagen in eine Konsolidierung zwischen der Unterstützung bei 1,2175 und dem Widerstand bei 1,2240 gefallen. Daher sollte man den Ausbruch zu einem dieser Niveaus abwarten, um die weitere Kursrichtung zu bestimmen. Sollte ein Ausbruch nach oben erfolgen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung des Jahreshochs bei 1,2330 gestartet werden. Sollte die Unterstützung ...

