Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), die National University of Taiwan (NTU) und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben anscheinend einen Durchbruch bei der Entwicklung von 1-Nanometer (nm)-Chips erzielt. Nach Angaben des Internetportals Verdict zeigen die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Forschungsergebnisse von TSMC, NTU und MIT, dass die Verwendung des Halbmetalls Bismut (Bi) als Kontaktelektrode ...

Den vollständigen Artikel lesen ...