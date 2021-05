Der ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland ist im Mai auf 99,2 gestiegen, nach 96,8 im Vormonat und lag damit über den Markterwartungen von 98,2. Aktuelle Lageeinschätzung 95,7 vs. 95,5 erwartet (vorher 94,1). Geschäftserwartungsindex 102,9 vs. 101,0 erwartet (vorher 99,5). Der heutige Wert bestätigt die optimistischere Stimmung für die deutsche Wirtschaft mit Blick auf den zweiten Teil des Jahres. EURUSD zeigte eine relativ geringe Reaktion auf die heutigen Daten und notiert weiterhin um die Marke ...

