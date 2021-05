Das Gesellschaftsrecht sieht in bestimmten Fällen (in der Regel um Minderheitsgesellschafter zu schützen) vor, dass ausscheidenden Gesellschaftern eine "angemessene" Barabfindung anzubieten ist. Bei börsenotierten Gesellschaften wird für die Festlegung der angemessenen Abfindung der Börsenkurs (als Mindestpreis) herangezogen. Der Börsenkurs ist aber nicht in allen Fällen der geeignete Bewertungsindikator, um dem intendierten Gesetzeszweck gerecht zu werden. Gesellschaftsrechtliche Normierung der angemessenen Barabfindung. Einerseits ist zunächst beim Gesellschafterausschluss (Squeeze-Out) den Minderheitsgesellschaftern gemäß dem GesAusG eine angemessene Barabfindung zu gewähren. Andererseits haben widersprechende ...

