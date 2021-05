Varta AG 0.82% NachhaltigInvst (N8HALTIG): Der Consumer-Batteriehersteller aus Ellwangen ist in meinem Wikifolios der Chancen Wert aus Deutschland. Meiner Ansicht nach kann Varta sein Know How aus den Consumer sowie Microbatterien auf die V-Drive 21700 Problemlos transferieren. Key-Facts wie ein Ladezyklus von 10-80% unter 6 Minuten sowie die hohe Leistungsdichte und eine Produktion in Deutschland nah an den OEM's sind für mich entscheidende Wettbewerbsvorteile. Durch eine hohe Automation können Kosten-Nachteile im vergleich zur Asiatischen Konkurrenz in Zukunft relativiert werden. Im Punkto Nachhaltigkeit kann Varta voll und ganz überzeugen. Das Produktportfolio wird um ein sehr starkes Produkt erweitert, wesshalb man aus Sicht eines Anlegers treu an der ...

