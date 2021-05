Aktien: Biontech will noch mehr impfen - Aktie zieht nicht mit

Anzeige / Werbung

Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech kommt einer Zulassung für Kinder immer näher, doch die STIKO bremst die Euphorie. Auch die Aktionäre sind skeptisch.

Während laut Medienberichten die EMA-Zulassung von Biontech für Zwölf- bis 15-Jährige in den nächsten Tagen oder Stunden unmittelbar bevor stehe, hat sich der STIKO-Vorsitzende Mertens im Deutschlandfunk zurückhaltend geäußert, das Vakzin an Jugendliche zu verimpfen. Die Impfkommission müsse klären, wie hoch das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung für Kinder und Jugendliche sei und ob deshalb eine Impfung empfohlen werden solle. Eine Entscheidung werde voraussichtlich in 10 bis 14 Tagen fallen. Bislang seien erst 1.100 Kinder im Rahmen von Studien geimpft worden.

Erst vor wenigen Wochen hatte Biontech bei der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung seines Impfstoffs beantragt.

Damit scheint Biontech das Rennen gegen Moderna für sich zu entscheiden, ehe es so richtig begonnen hat. Denn auch die Amerikaner planen in Kürze einen Zulassungsantrag für ihren Impfstoff für Kinder und Jugendliche zu stellen.

Am Freitag hatten auf dem G20-Gipfel die beiden Hersteller angekündigt, ihre Lieferpläne zu erweitern. Demnach möchte Pfizer in diesem und im nächsten Jahr jeweils eine Milliarde Dosen an einkommensschwache Staaten liefern. Moderna will knapp 60 Millionen Dosen in diesem und 900 Millionen Dosen im Jahr 2022 bereitstellen. Der US-Konzern Johnson & Johnson versprach für beide Jahre 500 Millionen Dosen.

Biontech-Aktie konsolidiert

Die Aktie von Biontech kann derzeit nicht von der Aussicht profitieren, dass bald auch noch Kinder geimpft werden. Die Aktie hängt am Rekordhoch etwas oberhalb von 210 Dollar, kann aber aktuell nicht weiter angreifen. Die positive Dynamik geht etwas verloren, wie der abwärts gerichtete MACD (Momentum) zeigt. Auf der Unterseite der Konsolidierungsrange ist die Unterstützung bei 175 Dollar zu beachten.

Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031