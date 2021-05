Die Erste Group präsentiert als 19. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/presentation/erste_group/3926/5 Dazu der Geschäftsbericht: https://boerse-social.com/companyreports/2020/214481/erste_group_geschaftsbericht_2020/ Und ich möchte auch noch abrundende Infos zur Rekordserie 2021 geben. "Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -1,18% auf 34,31, davor 11 Tage im Plus (12,65% Zuwachs von 30,82 auf 34,72)." Es war letztendlich die Dividende (Bruttoabschlag 0,5 Euro), die die Serie gestern am Ex-Tag gestoppt hat. Die Aktie ist ziemlich genau um die Nettoausschüttung gefallen. Bezieht man auch noch die VIG-Dividende ein, so ist es gestern zu einem ganz seltenen Fall in der Wiener ...

