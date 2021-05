Dreimal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze in den unterschiedlichen Kategorien des renommierten POPAI D-A-CH Awards. Insgesamt neun weitere Indianer unterstreichen erneut die Kompetenz des Displayherstellers - mit dabei der Publikumspreis und zwei Auszeichnungen in Nachhaltigkeit. Ein Grund zum Feiern auch für die Kunden der STI Group. Mit innovativen, nachhaltigen und kreativen POS-Lösungen verhalf der Displayhersteller den beteiligten Marken nicht nur im Handel, sondern auch beim Wettbewerb zum Erfolg. Die Gewinner wurden vergangenen Mittwoch in einer Online-Preisverleihung bekanntgegeben. ...

