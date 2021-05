Silikonelastomere besitzen hervorragende Eigenschaften: Sie sind temperaturstabil und elastisch, biokompatibel und chemisch sehr stabil, also unreaktiv. Daher werden sie als 3D-geformte Bauteile besonders gerne in der Medizintechnik verwendet. Anwendungsbeispiele sind Katheter, Prothesen, Atem- und Beatmungsmasken, Ventile in Beatmungsgeräten und jegliche Art von Dichtungen und Schläuchen in medizinischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...