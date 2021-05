Vancouver, BC - 26. Mai 2021 - TechX Technologies Inc. ("TechX" oder das "Unternehmen") (CSE: TECX) (OTC: TECXF) (FWB: C0B1:FF), ein Unternehmen, das sich auf Zukunfts-Technologien wie Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine definitive Übernahmevereinbarung (die "Vereinbarung") zur Übernahme von 100 % der Anteile an Mobilum OÜ ("Mobilum") für 16.000.000 C$ unterzeichnet hat.

Mobilum, ein Finanztechnologie-Startup, das der Kryptowährungsbranche die Fiat-Infrastruktur zur Verfügung stellt, ist eine lizenzierte Plug-and-Play-Fiat-to-Crypto-Gateway- und Zahlungsabwicklungstechnologie für Börsen, Wallets, Börsenmakler, Liquiditätsdienstleister und Kryptowährungsunternehmen. Mobilums einfach zu bedienende On- und Off-Ramp-Lösung [Ein- und Ausstiegslösung] erleichtert die Integration für Unternehmen, deren Benutzer Kryptowährungen mit Kredit- und Debitkarten kaufen und verkaufen. Mobilum garantiert null Rückbuchungen, die höchsten Akzeptanzraten und die niedrigsten Transaktionsgebühren in der Branche (2,99 %).

Mobilums tägliches Abwicklungsvolumen reicht von 100.000 bis 250.000 C$ an Transaktionen für Kryptowährungsbörsen, zu denen auch KuCoin, die sechstgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gehört. Da Mobilum mehr als 200 Kryptowährungen und mehr als 80 Fiat-Währungen unterstützt, sind die Zahlungsgateway-Dienste von Mobilum für mehr als 8 Millionen globale Benutzer zugänglich.

"Da nur sehr wenige Börsen Kreditkartenabwicklung anbieten, haben wir einen exponentiellen Anstieg der Nachfrage von Börsen und Kryptowährungsunternehmen verzeichnet, die unsere On-Ramp-Lösung nutzen", sagte der CEO von Mobilum, Wojtek Kaszycki. "Die jüngste Krypto-Korrektur hat unser Verarbeitungsvolumen tatsächlich erhöht, weil Investoren bei Kurseinbrüchen einsteigen wollen. Durch den Zusammenschluss mit TechX wird Mobilum seine Liquidität erhöhen können, was uns die Möglichkeit gibt, Transaktionen im Wert von Millionen von Dollar pro Monat abzuwickeln."

Zusätzlich zur Zahlungsverarbeitungstechnologie wird TechX Zugang zu Mobilums Xcard-Technologieplattform für digitale Wallets erhalten. Die Wallet wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 auf den Markt kommen.

Die wichtigsten Funktionen der Wallet: Man kann

- Staking und Zinsen von bis zu 16 % APY [Annual Percentage Yield = Jahreszinsertrag] auf ausgewählte Kryptowährungen erzielen

- Mehrere Kryptowährungen mit niedrigeren Gebühren als bei Ethereum-basierten Protokollen tauschen, aber weiterhin die Möglichkeit haben, Ethereum-basierte Token zu tauschen

- DeFi-Token farmen [vermehren] und dabei hohe Zinserträge erzielen

- Über 237 Kryptowährungen kaufen und verkaufen

- Mit Kreditkarten, elektronischen Geldtransfers und Überweisungen ein- und aussteigen

- Auf KI basierende Krypto-Handelssignale nutzen

"Wir freuen uns, eine erstklassige zinsbringende Kryptowährungs-Wallet mit der Marketing-Power von TechX im Rücken auf den Markt zu bringen", so Kaszycki weiter. "Aufgrund des Wachstums und der Komplexität des DeFi-Yield Farming [mehr Krypto mit Krypto-Assets erzeugen] wird es unsere Wallet für jeden Anfänger einfach machen, in DeFi einzusteigen. Ich habe das Gefühl, dass unsere digitale Wallet ein hervorragendes Premium-Angebot werden könnte, das von Unternehmen wie Voyager Digital (CSE:VYGR) (OTC:VYGVF) und dem Celsius Network beherrscht wird. Die Benutzerbasis und das verwaltete Vermögen innerhalb von verzinslichen Kryptowährungs-Wallets sind im letzten Jahr exponentiell in den Multi-Milliarden-Dollar-Bereich gewachsen. Weltweit sind die Menschen einfach nicht mehr mit Banken zufrieden, die Zinsen unter 0,50 % zahlen. Das sogenannte ‚Unbanking' wird die neue Norm werden."

Kaszycki wird CEO von Mobilum bleiben. Als Pionier im Bereich der E-Commerce- und M-Commerce-Lösungen hat Kaszycki über 24 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung innovativer Technologien. Seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn beschäftigt er sich mit der Umsetzung von Innovationen, die das tägliche Leben verändern. Zwischen 1996 und 2001 leitete Kaszycki die erste E-Commerce-Agentur in Polen, AGS NewMedia, und schuf das erste E-Commerce-Portal in Polen namens Empik.com (polnisches Amazon). Kaszycki ist außerdem Gründer und Vorsitzender von BTC Studios, einem börsennotierten Videospielunternehmen an der Warschauer Börse.

"TechX ist sehr erfreut über den Erwerb der innovativen Technologie von Mobilum, die eine Brücke zwischen dem Fiat- und Krypto-Raum schafft, um die Massenakzeptanz von Kryptowährungen weltweit zu beschleunigen", sagte der CEO von TechX, Peter Green. "Der Anstieg der dezentralen Finanzanwendungen ist rasant, und wir erwarten, dass wir bald ein wichtiger Akteur in diesem ständig wachsenden Markt sein werden."

Die Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung haben die Aktionäre von Mobilum zugestimmt, alle ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien von Mobilum gegen die Ausgabe von 26.666.667 Stammaktien aus dem Kapital des Unternehmens (die "Aktien") zu einem angenommenen Wert von 0,60 $ pro Aktie für einen Gesamtbetrag von 16.000.000 C$ zu verkaufen. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab der Ausgabe.

Das Unternehmen hat außerdem Rise New Media Inc. ("Rise") mit einer zweimonatigen digitalen Werbekampagne beauftragt, die im Zusammenhang mit den laufenden Bemühungen des Unternehmens steht, seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Dieses umfassende Werbeprogramm soll die Markenbekanntheit, den allgemeinen Wiedererkennungswert und den Bekanntheitsgrad innerhalb von Online-Investorenplattformen steigern. Rise wird modernste digitale Werbung, bezahlten Vertrieb, Medieneinkauf und die Erstellung von Inhalten einsetzen, um diese wichtige Initiative durchzuführen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Rise eine Kombination aus strategischen digitalen Mediendienstleistungen, Marketingkoordination, Inhaltserstellung und Datenanalysedienstleistungen für einen Gesamtwert von 50.000 $ (CAD) anbieten, der über die zweimonatige Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen die KL Invest Group LLC ("KL") für Social Media-Marketing und Community Management für einen monatlichen Betrag von 2.237,50 USD engagiert.

Für das Board,

Peter Green, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ben Shamsian, Vice President Investor Relations von Lytham Partners unter (646) 829-9701 oder per E-Mail unter shamsian@lythampartners.com.

Über TechX Technologies Inc.

TechX Technologies Inc. (CSE:TECX) (OTC:TECXF) (FWB:C0B1) ist ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf aufstrebende Technologien in Wachstumsbranchen gerichtet ist, einschließlich Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien. Unter der Führung von leitenden Angestellten und Branchenexperten haben unsere Investoren Zugang zu strategisch ausgewählten Portfoliounternehmen, die Technologien über den gesamten Kryptowährungs-Trichter anbieten und damit ein massives Marktpotenzial freisetzen. Zum Portfolio von TechX gehören die Unternehmen Mobilum, Catalyx Exchange, Altsignals, Xport Digital und Shiftinsights.

Über Mobilum

Mobilum, ein Fintech-Startup, das die Fiat-Infrastruktur für die Kryptowährungsbranche bereitstellt, hat eine lizenzierte Plug-and-Play-Fiat-to-Crypto-Gateway- und Zahlungsverarbeitungstechnologie für Börsen, Wallets, Börsenmakler, Liquiditätsdienstleister und Kryptowährungsunternehmen. Die einfach zu bedienende On-Ramp- und Off-Ramp-Lösung von Mobilum macht die Integration für Unternehmen einfach, sodass ihre Nutzer Kryptowährungen mit Kredit- und Debitkarten kaufen und verkaufen können. Die digitale Wallet von Mobilum wird den Kunden des Unternehmens konkurrenzfähige Preise für über 237 Kryptowährungen bieten und ihren Nutzern ermöglichen, hohe Zinserträge und Renditen mit DeFi zu verdienen.

Diese Pressemitteilung könnte bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht enthalten. Die Begriffe "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "könnte" und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten sowie Ungewissheiten unterliegen, auch wenn sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden. Es gibt viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht, noch ist es verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. andere Ereignisse, die Auswirkungen auf solche Aussagen und Informationen haben, widerzuspiegeln - es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen, Regelungen und Bestimmungen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

QUELLE: TechX Technologies Inc.

Verwandte Links: https://tech-x.io/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58601Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58601&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87875J1075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA92919V1085,CA87875J1075