DE30 Beginnen wir die heutige Analyse mit dem deutschen Leitindex (DE30). Wenn wir den D1-Chart betrachten, können wir sehen, dass die Käufer in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreichen konnten. Allerdings hielt die Aufregung nicht lange an. Die Verkäufer nutzten den Vorteil und der Index zog sich zurück. Sollte es den Verkäufern gelingen, den Kurs unter dem Widerstand bei 15.515 Punkten zu halten, könnte eine größere Abwärtskorrektur erfolgen. In einem solchen Szenario ...

Den vollständigen Artikel lesen ...