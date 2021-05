Das Allplastik-Produkt "detektierbarer Blitzbinder", des Hidden Champions aus Herrenberg, wurde aktuell mit dem Winner Award in der Kategorie "Excellence in Business to Business" - Logistics & Infrastructure ausgezeichnet. "Unter den vielen Teilnehmern und zahlreichen Innovationen als einer der Gewinner ausgezeichnet zu werden, macht mich besonders stolz", so Björn-Gunnar Lefnaer, Erfinder des detektierbaren Blitzbinders und geschäftsführender Gesellschafter der Württembergischen Allplastik GmbH. Mit dem German Innovation Award würdigt der Rat für Formgebung zum vierten Mal herausragende Produktinnovationen. ...

