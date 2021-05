(Meldung neu gefasst und ergänzt) Zürich/Ingolstadt (awp/sda/dpa/reu) - Die Schweizer Quantum Gruppe hat Interesse an einem Kauf der Automarke Lamborghini bekundet. Quantum bestätigte in einem Communiqué seine Kaufabsicht. Doch das Problem ist: Der Besitzer Audi will gar nicht verkaufen. Die Quantum Holding nannte zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...