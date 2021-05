Die Frasers Group beabsichtige nicht, für HUGO BOSS zu bieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. Über eine mögliche Übernahme war in der Vergangenheit mehrfach spekuliert worden. Zuletzt berichtete der "Telegraph" vergangenen Freitag, Frasers erwäge ein Gebot.Frasers war im vergangenen Jahr bei HUGO BOSS ...

