Lenzing hat eine Luftreinigungs- und Schwefelwiederaufbereitungsanlage am Standort Lenzing inbetriebgenommen. Das Unternehmen investierte den Angaben zufolge seit dem Baustart im Jahr 2019 ca. 40 Mio. Euro in dieses Projekt. "Mit dieser Investition macht Lenzing den nächsten Schritt in der Umsetzung ihrer Klimaziele und erzielt gleichzeitig eine deutlich höhere Unabhängigkeit bei einem ihrer Schlüsselrohstoffe", sagt Christian Skilich, Mitglied des Vorstandes der Lenzing Gruppe.

