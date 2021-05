Leicht nachgeben musste der heimische Markt, der ATX beendete den Handel mit einem minimalen Rückgang von 0,1%. Insgesamt war der Handel eher dünn und von wenig neuen Nachrichten geprägt. Am Dienstagabend hatte sich mit Richard Clarida ein weiteres Fed-Mitglied zum Thema Inflation und Zinsschritte geäußert, laut ihm wäre es möglich, dass bei der nächsten Sitzung begonnen werden könnte, über eine Verringerung der Wertpapierkäufe nachzudenken, große Notwendigkeit für diesen Schritt besteht in seinen Augen aber derzeit nicht. Auch in Wien litten die Banken unter der Aussicht auf eine weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase und mussten allesamt abgeben, die Bawag büßte 2,5% ein, die Erste Group fiel um 1,6% und die ...

