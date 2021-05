Köln (ots) - Respekt verdienst du dir immer wieder neu: toom konnte Tennisikone Ana Ivanovi\u0107 und Fußballlegende Bastian Schweinsteiger als neue Testimonials gewinnen. Dabei passen Sport und Baumarkt ideal zusammen, denn die Motivation zu neuen Herausforderungen, der Respekt und die Wertschätzung anderen Menschen gegenüber sowie der Stolz bei erfolgreichen Vorhaben gehören sowohl im Sport als auch bei toom zu den wichtigsten Maximen. Gemeinsam stellen die Kölner Baumarktkette und das Sportler-Paar den Respekt-Gedanken beim Selbermachen bis Ende 2022 weiter in den Fokus. Damit führt toom seine bereits in 2015 gestartete Respekt-Botschaft konsequent fort.Bis Ende 2022 stehen Tenniskoryphäe Ana Ivanovi\u0107 und Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger toom Baumarkt als neue Markenbotschafter zur Seite. Bei der Auswahl der neuen Testimonials spielte vor allem der bekannte toom Claim "Respekt, wer's selber macht" eine besondere Rolle: Für das Unternehmen gehört es selbstverständlich dazu, seinen Kundinnen und Kunden und allen Selbermacherinnen und Selbermachern auf Augenhöhe zu begegnen, sie zu neuen Projekten zu animieren und ihnen hierfür Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen. Diese Kernwerte - Respekt, Augenhöhe und das Anpacken von Herausforderungen - verbinden toom mit den neuen Testimonials.Gemeinsame Werte verbinden"Wir sind beide mit dem Sport groß geworden und da hieß es immer, hart für seinen Erfolg zu arbeiten, sich stets neu herauszufordern aber den Respekt gegenüber Kollegen und Konkurrenten nicht aus den Augen zu verlieren. Bei toom erleben wir ebenfalls den respektvollen Umgang und die Motivation Selbermacher zu unterstützen. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit", so Bastian Schweinsteiger."Mit Ana Ivanovi\u0107 und Bastian Schweinsteiger und haben wir ein prominentes Paar an unserer Seite, dass unsere Werte nicht nur versteht, sondern auch teilt", erklärt Hans-Joachim Kleinwächter, Geschäftsführer Marketing und Category Management von toom. "Auch wenn die beiden in der höchsten Sportlerriege mitgespielt haben, sind sie vor allem als ein sehr sympathisches, nahbares und bodenständiges Paar bekannt. Das ist ein ideales Fundament für unsere Zusammenarbeit ", so Kleinwächter weiter.Start in diesem SommerAb Juni starten die neuen toom Testimonials durch und begleiten toom für die kommenden zwei Jahre. Geplant sind neben TV-Spots natürlich auch Social Media-Kampagnen sowie klassisch OoH und POS Materialien. Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von der Kreativagentur Scholz & Friends.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter toom.de.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,2 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen HerausforderungenPressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/4925568