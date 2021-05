Zürich (awp) - Die Model Gruppe expandiert in Deutschland. Die finnische Papierkonzern Stora Enso verkauft ihr deutsches Werk "Sachsen Mill" an den Ostschweizer Papierhersteller. Der Wert der Transaktion wird mit 35 Millionen Euro angegeben und ihr Abschluss wird am 1. August 2021 erwartet.Das Werk im sächsischen Eilenburg ...

