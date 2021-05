Zürich (awp) - Die Aktien von Sulzer ziehen am Donnerstag im frühen Geschäft markant an. Am Morgen hat das Unternehmen die Abspaltung der Division APS über einen Aktiensplit und eine künftig separate Börsenkotierung unter dem Namen "Medmix" angekündigt. Die Kommentare der Analysten sind wohlwollend. Allgemein wird davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...