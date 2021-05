Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:03 liegt der der ATX TR mit +0.07 Prozent im Plus bei 6846 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.36% auf 16.93 Euro, dahinter Palfinger mit +2.18% auf 37.5 Euro und Strabag mit +1.89% auf 36.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15386 ( -0.42%, Ultimo 2020: 13719). - Baader Bank vs. Börse Social Network - Nice to know: Besteuerung Digitalriesen, neue Gier nach Bankenabgaben und Enteignungen, Margit Hermentin schult unter Bäumen- PIR-News: Strabag, Lenzing, Andritz, Wiener Börse, FACC, Porr- Kurze zu EVN, CA Immo, Kapsch TrafficCom, ams- Unser Robot sagt: Uniqa, Lenzing, UBM und weitere Aktien auffällig- Börsekandidat oekostrom holt sich Kapital und kündigt "weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...