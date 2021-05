Die Analysten von First Berlin Equity Research bestätigen die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 13,50 Euro für die Valneva-Aktie. "Aus unserer Sicht ist die aktuelle Kursschwäche eine gute Gelegenheit, Aktien günstig zu kaufen", merken die Experten an. Sie rechnen damit, dass Valneva den derzeit entwickelten Covid-Impfstoff VLA2001 im Herbst in die Umsatzprognose aufnehmen werde. Der Herbst sollte dann auch die Ergebnisse der Phase-3- und Cov-Boost-Studien sowie die Lizenzierung des Impfstoffs in Großbritannien mit sich bringen. Die First Berlin-Analysten erwarten auch erste Daten aus der Phase-3-Studie des Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 sowie vorbehaltlich Verhandlungen und Kapazitäten weitere VLA2001-Lieferabkommen in den nächsten ...

