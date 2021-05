Der Onlinehandel boomt und eine umso größere Bedeutung erlangen die dafür unverzichtbaren Verpackungen. Allerdings werden die Waren häufig in zu großen Verpackungen verschickt, was Kosten, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung erhöht. Um dies zu vermeiden, hat die Schweizer Kern AG die Verpackungsanlage Pack On Time 2 Box entwickelt. Die Kern AG in Konolfingen ist ein vor mehr als 70 Jahren gegründetes Familienunternehmen, das ursprünglich mit Kuvertiermaschinen erfolgreich wurde. "Der Markt für die vor allem bei Banken und Versicherungen eingesetzten Kuvertiermaschinen wird jedoch immer kleiner, ...

