Beiersdorf und der Schweizer Verpackungsspezialist Nussbaum stellen Aerosoldosen aus zu 100 % recyceltem Aluminium her. Nach einjähriger Entwicklungsphase fertigen die Partnerunternehmen die Aerosolverpackungen komplett aus alten Getränkedosen. Bereits Ende 2021 werden erste Beiersdorf-Produkte in Aerosoldosen aus 100 % recyceltem Aluminium im Markt eingeführt. Darüber hinaus ist geplant, weitere Teile des Sortiments des Hamburger Hautpflegeunternehmens schrittweise nachhaltiger zu gestalten, unter anderem durch den Einsatz von recyceltem Aluminium. Beiersdorf leistet so einen weiteren Beitrag ...

