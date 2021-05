Der Pharma-Riese Bayer hatte große Hoffnungen in den geplanten Vergleich mit allen Glyphosat-Geschädigten gesetzt. In einer Art Sammel-Vereinbarung wollte das Unternehmen dieses Thema endgültig zu den Akten legen. Doch ein US-Bundesrichter machte dem Konzern einen Strich durch die Rechnung und sah vor allem die in Zukunft Geschädigten übervorteilt. Doch diese Hiobsbotschaft ändert ...

