Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Exporte der deutschen Elektro- und Elektronikindustrie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,4 % auf 54,2 Milliarden Euro gestiegen. In ähnlicher Größenordnung wuchsen auch Produktion und Umsatz. Besonders erfreulich sind die Geschäftszahlen vom März 2021: In diesem Monat zogen die Exporte um 12,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 19,7 Milliarden Euro an. "Den zum Teil bereits pandemiebedingten viereinhalbprozentigen ...

