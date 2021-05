Finanzminister Gernot Blümel möchte eine Gleichstellung von Eigenkapital und Fremdkapital. Denn: "Obwohl wir mit knapp über 37 Mrd. Euro an Hilfen, die bereits ausgezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt wurden, tatkräftig unterstützen konnten, so haben wir doch gesehen, dass die Krise zu deutlichen Rückgängen des Eigenkapitals österreichischer Unternehmen führt. Die Eigenkapitaldecke ist also relativ dünn. Hier müssen wir ansetzen, um Unternehmen für künftige Herausforderungen bestens zu rüsten", erklärt Finanzminister Gernot Blümel. Eine kürzlich im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen von Eco Austria durchgeführte Studie habe die Eigenkapitalsituation in Österreich ...

