Trotzdem muss das Unternehmen Highlight Communications erneut einen Verlust ausweisen.Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten 2021 um 19 Prozent auf 106,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Vor allem im Segment Film sei der Umsatz in die Höhe geklettert, während Sport- und Event-Marketing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...