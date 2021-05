Die aktuell längste Serie: Kapsch TrafficCom mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.67%) - die längste Serie dieses Jahr: Lyft 11 Tage (Performance: 31.48%). Tagesgewinner war am Donnerstag Airbus Group mit 9,22% auf 106,68 (338% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,54%) vor K+S mit 5,24% auf 11,35 (320% Vol.; 1W 17,86%) und Deutsche Post mit 4,23% auf 56,48 (464% Vol.; 1W 9,25%). Die Tagesverlierer: Bayer mit -5,04% auf 52,20 (255% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,32%), HelloFresh mit -3,59% auf 73,00 (491% Vol.; 1W -0,60%), Valneva mit -3,52% auf 10,15 (62% Vol.; 1W -15,84%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (33271,78 Mio.), Apple (23709,39) und Amazon (16545,64). Umsatzausreisser nach oben gegenüber ...

